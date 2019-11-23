Женщина со сломанными ногами проползла через лес после избиения сожителем под Иркутском

Жительница города Железногорск-Илимский в Иркутской области несколько дней провела в коме после того, как ее жестоко избил бывший молодой человек и оставил умирать в лесе. Об этом женщина рассказала в интервью Telegram-канала «Подъем».

22 ноября в ряде СМИ появилась новость о том, что мужчина силой отвез свою сожительницу Татьяну Боркину в лес, избил ее там, после чего три раза ударил в грудь ножом.

По словам девушки, злоумышленник уехал, когда она начала терять сознание. Когда она очнулась, то проползла со сломанными ногами и пробитыми легкими 300 метров по дороге. Потерпевшую подобрал проезжающий мимо водитель и отвез в больницу.

Боркина рассказала, что ее с обидчика Максима Климова даже не взяли подписку о невыезде, уголовное дело заведено не было.

В настоящее время женщина лечится дома. Она призналась, что опасается за свою жизнь, а также сына и родителей.