ЕС обеспокоен российским законом об иноагентах

Евросоюз обеспокоен принятием Государственной думой закона о работе зарубежных СМИ-иностранных агентов на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

В заявлении говорится, что принятие этого закона является шагом против независимой прессы и свободного доступа к информации. Кроме этого, закон накладывает дополнительное административное и финансовое бремя на зарубежные СМИ и некоммерческие организации, работающие в России.

Косьянчич также отметила, что подобное расширение законодательства противоречит обязательствам России в области прав человека.

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