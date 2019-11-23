Регионы получат 339 млн рублей на празднование Дня Победы
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Правительство России одобрило выделение 338,9 млн рублей на празднование Дня Победы в регионах страны, сообщает РИА «Новости».
Кабмин принял проект распоряжения правительства России, который предусматривает выделение 338,9 млн рублей на реализацию программы Минобороны «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» и подготовку к празднованию 75-й годовщины победы в Великой отечественной войне.
Средства будут выделены из резервного фонда правительства.
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