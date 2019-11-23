Регионы получат 339 млн рублей на празднование Дня Победы

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Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади во время парада в честь Дня Победы, 9 мая 2018 года Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади во время парада в честь Дня Победы, 9 мая 2018 года
Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади во время парада в честь Дня Победы, 9 мая 2018 года
Sergei Karpukhin/Reuters

Правительство России одобрило выделение 338,9 млн рублей на празднование Дня Победы в регионах страны, сообщает РИА «Новости».

Кабмин принял проект распоряжения правительства России, который предусматривает выделение 338,9 млн рублей на реализацию программы Минобороны «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» и подготовку к празднованию 75-й годовщины победы в Великой отечественной войне.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

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