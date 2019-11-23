Трамп намерен повысить минимальный возраст для вейперов
Президент США Дональд Трамп в рамках встречи в Белом доме с министром здравоохранения Алекс Азар, сенатором Митт Ромни и представителями табачной индустрии ответил на вопросы журналистов о проблемах вейпинга и перспективах запрета на него. Об этом сообщает The Washington Post.
Американски лидер подтвердил, что минимальный возраст законного употребления электронных сигарет будет поднят до 21 года.
Кроме того, Трамп неоднозначно высказался о перспективе полного запрета на электронные испарители со вкусовыми добавками, о чем требовали представители организаций здравоохранения.
Глава Белого дома напомнил про действующий с 1920 по 1933 годы сухой закон в США. По его мнению, в случае полного запрета на вейпы, они будут попадать в страну нелегально.
«На улицах будут продавать ужасные вещи», — подчеркнул Трамп.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Не парьтесь: Apple заблокировала приложения для вейперов
— Опасный витамин: что убивает вейперов
— В Минздраве сообщили, когда могут быть введены запреты вейпов