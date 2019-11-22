Якутская школьница погибла из-за телефона в ванной
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В Якутии в городе Ленске 14-летняя школьница погибла, заряжая телефон в ванной, передает «Интерфакс».
Как стало известно, специалисты обнаружили на теле девушки повреждение, вызванное ударом тока.
По информации следствия, в ванной находится подключенный к розетке удлинитель с деформированным зарядным устройством для телефона. Сам мобильный с оплавленным корпусом лежал на кромке ванны.
По факту смерти девочки назначена экспертиза, подробности произошедшего устанавливаются.
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