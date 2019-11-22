Пришедшему в МГУ с ножом вызвали психиатра

Полиция вызвала психиатров мужчине, который пришел на факультет журналистики МГУ со складным ножом и пневматическим пистолетом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчину доставили в полицию, где ему и вызвали врача.

По факту прохода мужчины с оружием проводится проверка.

Как рассказала пресс-секретарь журфака Дарья Фомина, задержанный мужчина прошел на факультет по служебному удостоверению на военную кафедру.

Он решил послушать лекцию, но сильно выделялся среди первокурсников, поскольку ему около 34 лет. Студенты обратились в службу безопасности и мужчину вывели из аудитории.

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