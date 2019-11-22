В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать антибиотики

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно принимать антибиотики, чтобы не дать развиться устойчивости микробам к ним. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отмечают, что развитие устойчивости происходит из-за неоправданного назначения и неправильного использования препаратов. Врачи часто выписывают антибиотики, чтобы перестраховаться, а сами пациенты могут купить лекарство при малейшем недомогании.

Специалисты предупреждают, чтобы предотвратить распространение устойчивости к антибиотикам, их нужно принимать только по назначению врача, не требовать назначит антибиотики и не покупать их самостоятельно, если врач не видит в этом необходимости.

Также в Роспотребнадзоре советуют соблюдать все рекомендации врача и не давать свои антибиотики другим.

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