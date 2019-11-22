Россия передала Польше материалы против Игоря Мазура

Россия передала Польше материалы против заместителя командира УНА-УНСО (организация запрещена в России)* (организация запрещена в РФ — «Газета.Ru») Игоря Мазура. Об этом сообщает «112.ua».

Сам Мазур считает, что показания могли дать бывший заместитель председателя партии УНА-УНСО Николай Карпюк и украинец Станислав Клых, которых в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима.

Он также уверен, что все показания против него надуманные.

Отмечается, что украинский консул намерен встретиться с окружным прокурором для ознакомления с документами 22 ноября.

Верховный суд России признал УНА-УНСО* экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мазур впервые отреагировал на свое задержание в Польше по запросу РФ

— Задержанного в Польше националиста передали украинскому консульству

— Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше по запросу РФ