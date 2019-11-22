В Берлингтоне, в американском штате Вермонт, умер один из изобретателей сноуборда Джейк Бертон. Об этом сообщает AP.

Как стало известно, он ушел из жизни в возрасте 65 лет.

По имеющейся информации, причиной смерти стал рецидив рака. До этого впервые рак у Бертона был обнаружен в 2011 году. Тогда после нескольких месяцев лечения болезнь вошла в стадию ремиссии.

Бертон еще известен тем, что является основателем фирмы Burton Snowboards — первой в мире фабрики по производству сноубордов.

Отмечается, что в 2013 году компания покрывала 40–45% сноуборд-бизнеса.