Француза оштрафовали на €100 за дачу милостыни
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Пассажир был оштрафован железнодорожной полицией Тулузы за дачу милостыни женщине. Об этом сообщает радиостанция France 3 Occitanie.
Как стало известно, сумма штрафа составила €100.
Отмечается, что молодой человек забрал сдачу в размере 70 сантимов в автомате по продаже билетов и передал ее нуждающейся матери с ребенком.
Как известно, во Франции действуют запрет на дачу милостыни попрошайкам.
Сам пассажир намерен добиться пересмотра решения и заявил, что деньги вручил добровольно, а женщина у него их не просила.
В свою очередь национальная компания французских железных дорог оказала ему поддержку и планирует аннулировать этот штраф.