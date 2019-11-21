Экстрадированного в США россиянина приговорили к 4 годам тюрьмы
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Суд США приговорил россиянина Станислава Лисова к лишению свободы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что экстрадированны в США в 2018 году и обвиняемый там в киберпреступлениях Лисов был приговорен к четырем годам.
Уточняется, что американский суд учел тот срок, который россиянин отбыл с января 2017 года, когда он был задержан в Испании, поэтому мужчина может вернуться на родину уже через несколько месяцев.
Адвокат Лисова выразил надежду на его возвращение из США в Россию уже весной.
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