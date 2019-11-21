Глава центра наркологии им.Сербского подтвердила свое увольнение

Директор Центра наркологии им. Сербского Татьяна Клименко в беседе с «Газетой.Ru» подтвердила информацию о своем увольнении.

До этого телеграм-канал Baza сообщил, что Клименко уволили. Также уточнялось, что именно она дала положительный отзыв на новую систему медосмотра водителей.

«Да, сегодня я подписала заявление. Никак комментировать это я не хочу», — заявила Клименко «Газете.Ru».

По новым правилам вводится дополнительный анализ на наркотики, стоимость справки о прохождении медкомиссии должна была вырасти. Из-за чего многие решили получить справку заранее.

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