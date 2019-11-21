Немецкий детектив готов выступить свидетелем по делу по МН17

Детектив из Германии Йозеф Реш заявил о готовности выступить свидетелем на открытом процессе по МН-17 в Гааге. Об этом сообщает РИА «Новости».

Адвокат детектива отметил, что это будет единственной возможностью для передачи сведений по делу в международную следственную группу JIT, занимавшуюся данным расследованием.

Уточняется, что суд в Гааге будет рассматривать дело о крушении 9 марта 2020 года.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

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