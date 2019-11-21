Немецкий детектив готов выступить свидетелем по делу по МН17

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Брифинг Министерства обороны России, касательно крушения Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines... Брифинг Министерства обороны России, касательно крушения Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines...
Брифинг Министерства обороны России, касательно крушения Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines...
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Детектив из Германии Йозеф Реш заявил о готовности выступить свидетелем на открытом процессе по МН-17 в Гааге. Об этом сообщает РИА «Новости».

Адвокат детектива отметил, что это будет единственной возможностью для передачи сведений по делу в международную следственную группу JIT, занимавшуюся данным расследованием.

Уточняется, что суд в Гааге будет рассматривать дело о крушении 9 марта 2020 года.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

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