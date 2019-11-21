Омских школьников накормили синим омлетом

В Омске ученикам школы №15 подали посиневший омлет.

Снимок блюда опубликовали местные СМИ.

Как позже объяснили в мэрии города, омлет изменил цвет, так как повара готовили его на противне, не предназначенном для подобных блюд.

«В результате произошла реакция окисления металла и молочных продуктов. Внешний вид омлета не повлиял на вкусовые качества и консистенцию», — заявили в мэрии.

В то же время сообщается, что омлет сняли с реализации. Школа принесла извинения родителям за несостоявшийся завтрак.

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