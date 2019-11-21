Детскому врачу Каабаку разрешили пересадить почки близнецам с Сахалина

Врач Михаил Каабак, уволенный из Национального медицинского исследовательского Центра здоровья детей (НЦЗД), сможет прооперировать братьев-близнецов с Сахалина, которым требуется пересадка почек.

Как рассказал «Газете.Ru» отец малышей Сергей Кузнецов, 20 ноября он встречался с представителем Минздрава, который сообщил, что родители сами смогут выбрать врача-трансплантолога.

«Было сказано, что право выбора за нами. В числе хирургов был упомянут и Михаил Михайлович. Мы, конечно, хотим оперироваться и проходить реабилитацию у него», – сказал собеседник.

Кузнецов отметил, что несмотря на увольнение Каабака он продолжает каждый день созваниваться с ним и консультироваться по поводу здоровья детей.

Кроме того, представитель Минздрава пообещала мужчине, что на следующей неделе в Москву перевезут второго брата-близнеца, который пока находится на Сахалине с мамой. После этого малышей будут готовить к операции – им еще необходимо провести вакцинацию. Трансплантация запланирована на начало следующего года.

По данным некоторых СМИ и заявлениям родителей пациентов, Михаил Каабак является единственным в России врачом-трансплантологом, который проводит пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг.

Из-за увольнения врача десятки детей остались без жизненно необходимой операции. В других медицинских центрах такие операции проводят только детям, чей вес белее 9-10 кг.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог

— Детский врач-трансплантолог рассказал об увольнении