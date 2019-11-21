В Москве наблюдается рекордно высокое давление

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей России о рекордном повышении атмосферного давления, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, на данный момент атмосферное давление превышает норму на 25–26 единиц и составляет 771 мм ртутного столба.

Специалист сравнил эффект от такого давления с ощущениями при погружении в шахту глубиной 250–300 м. Он сказал, что такое явление может отрицательно влиять на состояние людей, которые имеют проблемы с сердцем и легкими.

Тишковец пояснил, что причиной такого повышения давления является антициклон, который идет в сторону Москвы. В центре антициклона всегда наблюдается буквально запредельное давление.

Синоптик также добавил, что именно с приходом антициклона связана такая низкая температура и ясная погода, которые наблюдаются в столице.

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