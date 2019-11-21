В ФСИН рассказали, как заключенным проносят наркотики в московские СИЗО

Глава управления ФСИН по Москве Сергей Мороз рассказал, что заключенным столичных изоляторов пытались переправить наркотики в тапочках и дезодарантах, в некоторых случаях даже применяли квадрокоптеры и арбалеты. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в октябре текущего года в СИЗО-4 при проверке в тапочках обнаружили 100 грамм буро-зеленого вещества с едким запахом.

В СИЗО-2 в дезодарнате, который пытались передать обвиняемому, нашли неизвестное вещество белого цвета.

Позже эксперты признали лбе находки наркотиками.

Отмечается, что с января по сентября 2019 года в учреждениях управления ФСИН по столице задержали 64 человека, которые пытались передать заключенным запрещенные предметы, к административной ответственности были привлечены 29 человек.

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