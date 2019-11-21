Россия отправила 350 тонн гуманитарной помощи в Донбасс

В российском МЧС рассказали, что страна собрала и отправила около 350 тонн гуманитарной помощи в Донбасс. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает ведомство, в самопровозглашенные ДНР и ЛНР поехала 92-я автомобильная колонна МЧС России. В состав гумпомощи вошли в основном разные продукты для взрослых и детей. Автомобили с гумпомощью уже выехали из центра под Ростовом-на-Дону.

В Донбассе будут ожидать российскую колонну вечером в четверг, 21 ноября.

Впервые колонна с гумпомощью отправилась в Донбасс в 2014 году.

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