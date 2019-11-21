МВД установило законность получения российского гражданства отца Мары Багдасарян

МВД проверило законность получения гражданства отца скандально известной уличной гонщицы Мары Багдасарян Эльмара Багдасаряна и не выявило нарушений. Об этом рассказал адвокат мужчины, передает ТАСС.

По словам адвоката, законность получения гражданства показала еще одна инициированная проверка ведомства.

«На сегодняшний день мой доверитель является российским гражданином», — заявил адвокат.

До этого адвокат семьи говорил, что к ним поступило уведомление об аннулировании паспорта Багдасаряна, хотя, как утверждается, он всю жизнь прожил в России, а также не имел и не имеет второго гражданства.

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