Зеленский прибыл в Луганск на открытие моста на линии соприкосновения

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Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения совместных учений подразделений МВД страны в... Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения совместных учений подразделений МВД страны в...
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения совместных учений подразделений МВД страны в...
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Луганск на открытие моста через реку Северский Донец. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что мост построен на пункте пропуска через линию соприкосновения сторон вооруженного конфликта в Донбассе.

Зеленский в присутствии представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) общается с украинскими журналистами.

Со стороны ЛНР в станице Луганской также присутствуют представители Луганска в СЦКК, наблюдатели СММ ОБСЕ и глава Министерства иностранный дел ЛНР Владислав Дейнего.

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