Зеленский прибыл в Луганск на открытие моста на линии соприкосновения

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Луганск на открытие моста через реку Северский Донец. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что мост построен на пункте пропуска через линию соприкосновения сторон вооруженного конфликта в Донбассе.

Зеленский в присутствии представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) общается с украинскими журналистами.

Со стороны ЛНР в станице Луганской также присутствуют представители Луганска в СЦКК, наблюдатели СММ ОБСЕ и глава Министерства иностранный дел ЛНР Владислав Дейнего.

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