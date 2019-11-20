Глава Верховного суда Татарстана выступил за смертную казнь

<img src="//img.gazeta.ru/files3/985/10621985/AP_02022603539-pic905-895x505-78282.jpg">

Глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов выразил мнение, что в России нужно вернуть смертную казнь. Об этом сообщает «Татар-информ».

Он подтвердил, что относится к сторонникам наивысшей меры наказания.

Как отметил председатель суда, существуют «пограничные, ситуативные, случайные», а также «очень страшные» преступления. По его словам, за последний тип злодеяний, нужно наказывать смертной казнью, поскольку «должно же быть определенное возмездие».

«А как относиться к таким преступлениям, которые совершал Чикатило? По 50-60 трупов. Когда детей убивают? Когда издеваются? Разве это соразмерно – пожизненное лишение свободы?», — сказал Гилазов.

Он также добавил, что он сам «в тех случаях, когда уже другое невозможно», четыре раза приговаривал обвиняемых к высшей мере наказания.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Сомнений нет»: россиян спросили о смертной казни

— Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни

— Власти прокомментировали призывы вернуть смертную казнь