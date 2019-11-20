Доктор Мясников рассказал о самых опасных симптомах

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об игнорируемых россиянами симптомах, которые могут быть причиной серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, не стоит игнорировать боли в груди, внезапную усталость, особенно при одышке и обильном потоотделении.

Мясников отметил, что эти симптомы могут говорить об инфаркте. Для спасения жизни человека в таких случаях отведено два часа, в течении этого времени необходимо вызвать сворую помощь.

Внезапная одышка, которой не предшествовали эмоциональная и физическая нагрузки, может быть причиной сердечных заболеваний.

Головокружение и двоение в глазах также опасны. Эти симптомы могут свидетельствовать о менингите и рассеянном склерозе.

Приступы сильной головной боли характерны для аневризмы, онкологии и менингита.

Также смертельно опасным симптомом является резкая боль в животе, сопровождаемая тошнотой и рвотой. У пациента может быть панкреатит, тромбоз, инфекции, аппендицит и мерцательная аритмия.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названы симптомы рака легких

— В Великобритании рассказали, как уберечься от инсульта

— Отказывают органы: неизвестная болезнь выкашивает россиян