Двое рабочих погибли из-за обвала на кладбище в Мурманской области

На строящемся кладбище в городе Мончегорске Мурманской области погибли двое рабочих. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, во время строительных работ на кладбище обрушились откосы траншеи, вырытой для установки дренажной системы водоотвода.

Изначально под завалом оказались двое рабочих, которые находились в траншее. Попытавшиеся их спасти коллеги также попали под обвал из-за повторного обрушения земли.

По заявлению старшего помощника следственного управления СК по Мурманской области Татьяны Ковалевой, в результате произошедшего скончались два человека. Одному из работников была оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях, еще двое от помощи медиков отказались.

Сообщается, что по факту произошедшего инициирована проверка.

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