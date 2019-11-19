Экс-депутат из Хабаровского края арестован по делу об убийстве 15-летней давности
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России о заключении под стражу бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, сообщает ТАСС.
Уголовное дело об убийстве предпринимателя Евгения Зори было возбуждено в 2004 году. Тогда подозрения с Мистрюкова сняли, однако в 2019 он был задержан Следственным комитетом.
По материалам дела, вину Мистрюкова подтверждают показания свидетелей.
Защита бывшего депутата утверждает, что доказательства его причастности к убийству 15-летней давности отсутствуют, а попытка привлечь Мистрюкова к ответственности свидетельствует об оказании на него давления.
Судом был установлен срок ареста бывшего депутата до 18 января 2020 года.
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