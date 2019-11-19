В доме Гитлера разместят отделение полиции

Власти Австрии приняли решение разместить отделение полиции в доме, где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел государства.

Отмечается, что бывшая владелица дома в городе Браунау-на-Инне получила отступные в размере €812 тысяч.

По заявлению министра внутренних дел Австрии Вольфганга Пешорина, использование здания под нужды полиции должно показать, что дом «никогда больше не будет напоминать о национал-социализме».

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