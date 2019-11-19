Защита сестер Хачатурян хочет, чтобы дело рассматривал суд присяжных

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Защита обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян подала ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Алексея Липцера.

Адвокат заявил, что суд присяжных является более объективным.

По словам Липцера, защита также просит прекратить уголовное дело в отношении сестер.

По последней информации, обвиняемые девушки и их защитники закончили ознакомление с материалами дела. Теперь оно будет передано в суд после утверждения обвинительного заключения.

По предположению адвоката, дело поступит в суд в декабре текущего года.

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