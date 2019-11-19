Закон о гражданах-иноагентах принят во втором чтении

На пленарном заседании Госдумы законопроект о возможности признания физических лиц иностранными агентами был принят во втором чтении. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предусматривает признание иностранными агентами или СМИ-иноагентами физических лиц, распространяющих информацию на неограниченную аудиторию или участвующих в создании такой информации, а также получающих финансирование из-за рубежа.

Реестр иностранных агентов будет вести министерство юстиции России, решение о внесении в список или об исключении из него ведомство будет принимать совместно с министерством внутренних дел.

Отмечается, что под действие закона могут попасть юридические лица, зарегистрированные за пределами России, зарубежные структуры, не учредившие российское юридическое лицо, и физические лица, финансируемые из-за границы.

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