Пропавшая редактор «Интерфакса» два дня провела под церковью

Пропавшая ранее в Москве редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова два дня прожила за зданием Храма Знамения иконы Божией Матери, находящегося недалеко от ее дома. Об этом сообщает kp.ru.

Как отмечается, 29-летнюю девушку случайно обнаружил волонтер из храма Анатолий Кузнецов.

По его словам, на территории храма весь день работали оперативники, некоторые говорили о нахождении бомбы.

Тогда юноша решил обойти территорию и нашел лежащую Маргариту.

«Пока ее врачи тащили, кричала что-то про религию, что ее не имеют права трогать, что она в церкви», — рассказал Кузнецов.

Девушка лежала за хозяйственной пристройкой, между зданием и забором, где нет камер видеонаблюдения.

Также юноша отметил, что журналистка закрывалась от врачей и полицейских.

В настоящее время с Игнатовой работают медики.

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