Задержан глава управления МВД по Нижегородской области по подозрению во взятке

В Нижнем Новгороде задержали главу управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Нижегородской области по подозрению во взятке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление Следственного комитета России по региону.

По данным СК, в октябре 2019 года мужчина от одного из руководителей межмуниципального отдела МВД России по Нижегородской области в качестве взятки получил бытовую технику за то, что тот помог ему получить специальное звание полковника полиции на одну ступень выше занимаемой должности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК России (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

Известно, что сотрудник МВД задержан.

В настоящее время следствие по делу продолжается.

Известно, что деятельность подозреваемого пересечена по материалам сотрудников УФСБ по региону.

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