Член Совета отцов Чувашии назвал работающих женщин причиной разводов

Член Совета отцов Чувашии, семейный психолог Дмитрий Лепешкин в беседе с «Газетой.Ru» высказался о критике в отношении его лекции о распределении обязанностей в семье.

Ранее Лепешкин рассказал родителям школьников во время родительского собрания, что женщина должна вести домашнее хозяйство и заниматься детьми, а мужчина — содержать семью и распоряжаться деньгами. Лекция вызвала недовольство некоторых родителей и волну обсуждения в соцсетях.

Член Совета отцов Чувашии объяснил свою позицию.

«Кто ж против, чтобы женщины были летчиками и президентами, но насколько россияне счастливы в таких семьях? Конечно, время изменилось, но заметьте, большинство браков разваливается. Если каждый в паре будет выполнять свою роль, то все будет благополучно», — заявил Лепешкин.

По его словам, когда женщина забывает о материнстве, она начинает «спорить со своей природой».

«Эти роли формировали тысячелетиями. Мужчина — это добытчик. В то время как у женщин в приоритетах должна быть все-таки семья и дети, ведь женское тело предназначено именно для материнства», — заключил член Совета отцов.