В Турции выдан ордер на задержание 133 подозреваемых в причастности к путчу

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Прокуратура турецкого Измира выдала ордер на задержание 133 военнослужащих в рамках операции против сторонников «террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО), которую Турция обвиняет в подготовке неудавшегося госпереворота в июле 2016 года. Об этом сообщает ТАССво вторник телеканал Эн-ти-ви.

Как отмечается, операции по задержанию обвиняемых проходят в 44 провинциях страны. Из 133 — 82 человека являются действующими военнослужащими.

Попытка государственного переворота была осуществлена группой солдат и офицеров ВС Турции 15 июля 2016 года. В результате столкновений в Стамбуле и Анкаре погибли 250 человек, более 2 тыс. получили ранения.

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