Стало известно, о чем дети чаще всего просят Деда Мороза в письмах

В пресс-службе Деда Мороза рассказали, о чем чаще всего просят дети в своих новогодних письмах. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что чаще всего отправители писем просят о здоровье и счастье близких. Кроме того, дети просят гаджеты, куклы, машинки и другие игрушки.

Самой необычной просьбой в пресс-службе назвали письмо девятилетней девочки, которая обеспокоена ухудшением экологии. Ребенок попросил Деда Мороза помочь вернуть воду в реки России.

В канцелярии Деда Мороза также рассказали, что к началу ноября 2019 года было получено около 3,6 млн писем, авторами которых также являются взрослые.

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