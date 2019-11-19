Стало известно, о чем дети чаще всего просят Деда Мороза в письмах
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В пресс-службе Деда Мороза рассказали, о чем чаще всего просят дети в своих новогодних письмах. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что чаще всего отправители писем просят о здоровье и счастье близких. Кроме того, дети просят гаджеты, куклы, машинки и другие игрушки.
Самой необычной просьбой в пресс-службе назвали письмо девятилетней девочки, которая обеспокоена ухудшением экологии. Ребенок попросил Деда Мороза помочь вернуть воду в реки России.
В канцелярии Деда Мороза также рассказали, что к началу ноября 2019 года было получено около 3,6 млн писем, авторами которых также являются взрослые.
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