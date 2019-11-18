Власти Грузии оправдали применение силы при разгоне митинга

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Советник премьер-министра Грузии, представитель правящей партии «Грузинская мечта» Созар Субари назвал законным применение силы против участников протестной акции в Тбилиси. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Субари, оппозиция может продолжать протесты в мирной форме, однако блокирование парламента он назвал нарушением закона.

«Когда блокируют входы в здание парламента, когда нападают на депутатов, не право, а долг государства пресечь это беззаконие», — подчеркнул советник премьер-министра.

Ранее стало известно, что спецназ использовал дубинки и водометы для разгона митингующих у здания парламента.

По информации РИА «Новости», 18 протестующих были задержаны по статьям о неповиновении полиции и хулиганстве.

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