Евросоюз призвал к деэскалации в Гонконге

Евросоюз просит конфликтующие стороны Гонконга прекратить эскалацию. С такой позицией выступила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, передает Reuters.

Она призналась, что Евросоюз внимательно наблюдает за всем происходящим в Гонконге. Также он сказала, что знает, что медиков, в которых нуждались пострадавшие люди, не пускали и задерживали.

«Это причина нашей значительной обеспокоенности», — добавила Могерини.

Она от лица ЕС заявила, что Гонконг призывают остановиться и проявить добрую волю друг к другу. Также нужно прекратить насилие.

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