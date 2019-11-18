В Минздраве поддержали сокращение времени продажи алкоголя в России

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн поддержал инициативу о сокращении времени приобретения алкоголя в России. Об этом он сообщил «Газете.Ru».

«Это хорошая инициатива, мы ее поддерживаем. Вообще, это все в логике концепции российской политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем. Нужно корректировать реализацию алкоголя по четырем направлениям: времени, месту, возрасту и цене», — считает Брюн.

Он пояснил, что для сокращения потребления алкоголя также необходимо организовать продажу в специализированных местах.

«Сильный эффект будет в случае комплексного регулирования — спиртное продавать только в специальных магазинах, как в Финляндии, максимально ограничить по времени, продажа только с 21 года и чтобы стоимость бутылки заставляла задуматься о других способах получения удовольствия», — сказал Брюн.

До этого депутат Госдумы и член штаба «ОНФ» Николай Говорин заявил, что организация выступила с инициативой не продавать в России спиртные напитки после наступления 22.00.

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