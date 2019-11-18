Гонконгских демонстрантов осадила полиция после ночи протестов

В понедельник утром полиция Гонконга осадила университет, где находились сотни демонстрантов. Все это произошло после ночи протестов и на фоне призывов США к сдержанности. Об этом пишет Reuters.

Как отмечается, полиция использовала слезоточивый газ и применила резиновые пули, чтобы разогнать протестующих, которые находились в Политехническом университете целую ночь. По данным правоохранителей, демонстранты устроили ночью беспредела: они поджигали дороги и бронированный фургон.

Местное телевидение отмечало, что десятки демонстрантов были арестованы возле университета. В это время в ближайшем районе активисты прекратили движение и заставляли закрывать торговые центры и магазины.

«Я не знаю, как долго мы можем продолжать в том же духе. Нам может понадобиться международная помощь», — признался 19-летний демонстрант.

В местной больнице добавили, что ранения во время вечерних воскресных и ночных протестов получили 38 человек. Также очевидцы утверждают, что неторные протестующие страдают от ожогов и имеют огромные синяки от водяных пушек.

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