Около 33 тыс. домов Франции остаются без электричества после снегопада
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Французский оператор энергосетей Enedis заявил о почти полной ликвидации последствий сильных снегопадов на востоке страны. Однако 33 тыс. домохозяйств все еще остаются без света. Об этом сообщается в аккаунте энергосетей в Twitter.
Уточняется, что в более чем 90% домохозяйств восстановлена подача электричества.
В отношении оставшихся 33 тыс. домов в Дроме, Изере и Ардеше в настоящее время проводятся работы.
14 ноября сильные снегопады обрушились на юго-восточные районы Франции, что привело к серьезным затруднениям движения транспорта, а также обрыву линий электропередачи.
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