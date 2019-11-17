Около 33 тыс. домов Франции остаются без электричества после снегопада

Французский оператор энергосетей Enedis заявил о почти полной ликвидации последствий сильных снегопадов на востоке страны. Однако 33 тыс. домохозяйств все еще остаются без света. Об этом сообщается в аккаунте энергосетей в Twitter.

Уточняется, что в более чем 90% домохозяйств восстановлена подача электричества.

В отношении оставшихся 33 тыс. домов в Дроме, Изере и Ардеше в настоящее время проводятся работы.

14 ноября сильные снегопады обрушились на юго-восточные районы Франции, что привело к серьезным затруднениям движения транспорта, а также обрыву линий электропередачи.

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