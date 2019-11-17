Мужчина нашел оцениваемое в $65 тыс. кольцо 15 века в Шервудском лесу

Любитель-кладоискатель Марк Томпсон нашел в Шервудском лесу, известном легендами о Робен Гуде, золотое кольцо с сапфиром времен Средневековья. Подлинность кольца подтвердил Британский музей, оценив его в £50 тыс. ($65 тыс.). Об этом сообщает Daily Mail.

Кольцо имеет вставку из сапфира прямоугольной формы размером 9,8 мм на 7,85 мм. По бокам от камня на металле выгравированы фигуры, изображающие святую Елизавету Венгерскую и младенца Христа.

По словам экспертов, кольцо должно было принадлежать кому-то из высших эшелонов общества в Шервуде 15 века.

«Это то, что Робин Гуд взял бы у богатых, чтобы дать бедным», — говорят специалисты.

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