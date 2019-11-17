Возгорание на судне с российскими моряками произошло у берегов Южной Кореи
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Вблизи южнокорейского города Пхохан на борту судна Silver Way, где находились 13 российских моряков, произошло возгорание, передает портал Maritime Bulletin.
По данным портала, южнокорейские власти направили к судну патрульные катера, команду пожарных и вертолет. Спустя около шести часов пожар был потушен.
Отмечается, что пострадавших среди моряков нет.
Судно, на борту которого находилось 2,5 тыс. тонн древесины, направлялось из российского порта Находка в южнокорейский порт Пусан.
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