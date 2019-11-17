Замечание в адрес девушки привело к массовой драке в Махачкале

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В одном из медицинских колледжей Махачкалы выяснение отношений между двумя молодыми людьми переросло в массовую драку. Об этом сообщает портал Регион Online.

На кадрах, опубликованных в сети видно, как в потасовке участвует несколько десятков людей.

По данным МВД, в ходе драки 17-летний местный житель ранил своего оппонента ножом в брюшную полость, после чего скрылся с места происшествия. 18-летнего пострадавшего госпитализировали.

По данным портала, причиной конфликта стало замечание, сказанное девушке за ее «неподобающее» поведение в маршрутке. После чего она пожаловалась на молодого человека своему парню, который решил выяснить отношения с обидчиком.

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