В Грузии протестующие огласили свои требования

В Тбилиси протестующие пикетируют здание парламента с требованиями отставки правительства. Об этом сообщает «Sputnik Грузии».

Отмечается, что лидер Объединенной оппозиции Григол Вашадзе призвал участников протеста не расходиться и заявил, что у руководства страны «больше нет легитимации».

Кроме того, он огласил требования участников новой акции протеста. Так оппозиция требует проведения досрочных парламентских выборов, а также отставки правительства и проведение при временном правительстве выборов в парламент.

Вашадзе также добавил, что протестующие требуют освободить всех задержанных на июньских акциях.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тбилиси вновь охватили протесты