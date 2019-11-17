Глава Минпромторга РФ прокатился на гольф-каре с наследным принцем ОАЭ

Российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров приехал вместе с наследным принцем ОАЭ Абу-Даби Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном на гольф-каре с табличкой такси на открытие международной авиавыставки Dubai Airshow. Снимки появились в Instagram ведомства России.

Отмечается, что до приезда на церемонию открытия они успели провести совместную встречу, на которой обсудили планы дальнейшего сотрудничества стран в области гражданской авиации.

Мантуров рассказал, что российско-эмиратские проекты очень перспективные.

После этого Мантуров вместе с Аль Нахайяном проследовал в королевский павильон, где прошла церемония открытия авиашоу.