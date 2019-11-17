Демонстранты обстреляли полицию из луков в Гонконге
В Гонконге демонстранты вновь столкнулись с полицией и обстреляли правоохранителей из луков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции.
Отмечается, протестующие стреляли по сотрудникам полиции из лука. Как рассказали в местной полиции, один из офицеров даже был ранен в ногу стрелой.
Кроме того, активисты бросали в полицейских бутылки с бензином, использовав катапульту.
В ответ на эти действия правоохранительные органы Гонконга применили слезоточивый газ и водяную пушку против демонстрантов.
Уточняется, что в воскресенье, 17 ноября, антиправительственные протесты прошли у забаррикадированного Политехнического университета.
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