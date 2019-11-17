Кардиолог прокомментировал смерть политика Исаева

Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев прокомментировал смерть политика Никиты Исавева. Об этом сообщает телеканал 360.

По его словам, смерть в 41 год – «это чудовищно безвременно». Хорошев отметил, что необходимо обращать внимание кратковременные приступы, так как если начать пропускать подобные признаки в 25-35 лет, то последствия могут быть очень вескими.

Кардиолог добавил, что при нарушении ритма сердца необходимо обращаться в медучреждение.

«Когда он просыпается иногда ночью от такого неблагополучия. Сразу же нужно ехать обращаться в ближайшие больницы, вплоть до фельдшерско-акушерского пункта, и настаивать — не просто просить, а категорически настаивать — на том, чтобы его направили на обследования», — сказал он.

Так, при своевременном решении проблемы, можно прожить не 41, а 82 года и даже больше, заключил Хорошев.

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