Девятилетний мальчик получает степень бакалавра в Бельгии

Вундеркинд из Бельгии Лоран Симонс получает степень бакалавра в возрасте девяти лет, передает CNN.

Отмечается, что Симонс изучает электротехнику в Эйндховенском политехническом университете, повышенного уровня сложности даже для людей университетского возраста.

Мальчик собирается завершить обучение в декабре.

Затем он планирует приступить к программе PhD в области электротехники, последней ступени образования на Западе, и присваивающая докторскую степень.

Мама Симонса, комментируя способности сына, шутит, что «ела много рыбы во время беременности».

По словам мальчика, в будущем он планирует заниматься развитием искусственных органов.

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