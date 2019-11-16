Легендарный пожарный Виктор Климкин скончался в Москве

В Москве на 63 году жизни скончался генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин, легендарный пожарный, заместитель председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В пресс-службе уточнили, что причиной смерти стала остановка сердца.

Подчеркивается, что при участии и руководстве Климкина были потушены сотни самых сложных пожаров в столице, произошедших с 1996 по 2011 год. Среди них: пожар в Измайловском вернисаже, в издательстве «Пресса» на улице Правды, на Черкизовском рынке.

Также он участвовал в спасательных операциях при обрушении Басманного рынка и «Трансвааль-парка».

В 2007 году Климкин получил звание «Почетный пожарный Москвы».