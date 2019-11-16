Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан на 451 млн рублей

Лефортовский суд Москвы арестовал банковские счета и денежные средства на общую сумму 451 млн рублей, принадлежащие обвиняемой в шпионаже в пользу Молдавии экс-члену правления компании «Интер РАО» Карине Цуркан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.

Как отмечается, арестованные средства Цуркан находились в ее доме и арендуемых ею индивидуальных банковских сейфах.

Наложен арест на $6,160,856, €529,155, а также 19,625 млн рублей.

Обвиняемая не может владеть, пользоваться или распоряжаться арестованным имуществом.

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