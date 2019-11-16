Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения «Новая Россия» Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал «Газете.Ru», что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
По словам Макаренко, смерть не носит криминальный характер.
«Вчера работал в Тамбове, а ночью возвращался в столицу на поезде. Стало плохо. Причины смерти пока не установлены, будут проведены экспертизы. Сразу могу сказать, что смерть точно не криминальная», — подчеркнул Макаренко.
О смерти Исаева в поезде из Тамбова в Москву стало известно утром 16 ноября.
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