Установлена личность стрелявшего в школе в Калифорнии
Полиция в США установила личность школьника, который начал стрельбу в школе «Сагас» в калифорнийском городе Санта-Кларита, им оказался 16-летний Натаниэль Берхоу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Как отмечается, подросток до сих пор находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.
По словам представителя управления шерифа округа Лос-Анджелес Кента Уэгнера, следствию пока не известны мотивы преступления и возможная связь Берхоу с жертвами.
Известно, что стрельба длилась около 16 секунд, в результате были ранены пять человек. Погибли 16-летняя девушка и 14-летний юноша.
По данным CNN, занятия во всех близлежащих школах в пятницу, 15 ноября, отменены.
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