Жертвами стрельбы в школе в Калифорнии стали два человека

Шериф полиции Лос-Анджелеса Алекс Виллануева сообщил, что в результате стрельбы в школе в Калифорнии погибли два человека, передает РИА «Новости».

Как стало известно, жертвами стрельбы стали 14-летний подросток и 16-летняя девушка.

По поступившей информации, они умерли от полученных ранений в больнице.

Также после инцидента помощь оказывают четверым подросткам, у которых зафиксированы травмы различной степени тяжести.

Как известно, стрельба случилась в 8.00 утра по местному времени (19.00 мск) в школе Согас Хай в городе Санта-Кларита. Предполагаемый стрелок уже задержан. В данный момент он находится в больнице.

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